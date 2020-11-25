В деле о махинациях при уборке Евпатории выявили третьего фигуранта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора фирмы в рамках расследования дела в отношении двух бизнесменов о мошенничестве на 12 млн рублей при уборке курортной зоны и юго-западной части города Евпатории. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В начале ноября ведомство сообщало, что в течение 2018 года между муниципальным бюджетным учреждением "Порядок" и управляющей компанией заключались контракты. Директор управляющей компании в качестве соисполнителей привлек двух индивидуальных предпринимателей, которые ввели его в заблуждение и предоставили счета на оплату, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно объема выполненных работ. Администрация города получила ущерб на общую сумму свыше 12 млн рублей.

"В рамках проводимой совместной работы Главного следственного управления СК РФ по региону и управления ФСБ установлена причастность к указанным преступлениям еще одного лица - директора коммерческого предприятия, причинившего ущерб администрации города Евпатории еще на сумму более 12 млн рублей. В настоящее время уголовные дела в отношении троих подследственных объединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи продолжают устанавливать причастность иных лиц к мошеннической схеме.