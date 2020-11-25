СК начал проверку по факту нападения заключенного на сотрудника СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нападения одного из заключенных на сотрудника СИЗО "Матросская Тишина" в Москве при проведении планового обыска в камере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 21 ноября сотрудники СИЗО применили силу в отношении ряда заключенных, которые препятствовали плановому обыску. "После вывода из камеры 21-летний осужденный ударил пальцами в область глаз старшего инспектора отдела режима и надзора. По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", - сказал источник.

В понедельник в пресс-службе управления ФСИН по Москве сообщили ТАСС, что 21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения. По данным УФСИН, подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники изолятора были осмотрены медиками, никто из них в медицинской помощи не нуждается. Как стало известно ТАСС, всего нападавших было четверо.