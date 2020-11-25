Водитель Nissan, сбивший пешеходов в Москве, не уступил дорогу ехавшей навстречу ему Audi

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Авария на улице Маршала Бирюзова в Москве, где машина после столкновения сбила пешеходов, произошла из-за того, что водитель Nissan не уступил дорогу, ехавшей ему навстречу Audi. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предполагаемый виновник ДТП задержан.

"41-летний водитель машины Nissan Pathfinder во время поворота налево на улицу Маршала Соколовского на мигающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Audi Q7 и столкнулся с ним", - сказал собеседник агентства.

Днем 24 ноября на пересечении улиц Маршала Соколовского и Маршала Бирюзова столкнулись автомобили Nissan Pathfinder и Audi Q7. В результате Nissan выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. От полученных повреждений 57-летняя женщина скончалась на месте, 33-летний мужчина и 10-летний ребенок, а также водитель Audi госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека).