В Московском регионе задержали подозреваемых в хищении 12 млн рублей с банковских карт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московском регионе подозреваемых, звонивших людям по телефонам и представлявшихся сотрудниками банков, оповещая якобы о взломе банковской карты. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

По ее словам, подозреваемые действовали по ранее разработанному плану. В ходе телефонных переговоров с потерпевшими они представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации и сообщали о якобы произошедшем взломе банковской карты. Затем незнакомцы предлагали заблокировать ее, для чего просили назвать номер карты и коды, которые приходили в СМС. Получив требуемую информацию, сообщники регистрировали карты потерпевших в системе бесконтактной оплаты на свои мобильные телефоны и осуществляли несанкционированное списание денежных средств.

"Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "г" ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Материальный ущерб, причиненный гражданам, превышает 12 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили троих подозреваемых и при участии Росгвардии задержали их на территории Московского региона. Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

Она также отметила, что во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты банковские и сим-карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.