Житель Кубани убил жену, пасынка и ранил еще двух человек

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Жителя станицы Павловской на Кубани подозревают в убийстве супруги и ее сына. Подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, был обезврежен и задержан, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство 43-летнего сына погибшей (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней невестке женщины (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Кроме того, мужчина подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован сотрудниками районного отдела полиции на одной из улиц станицы. Там пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, но его противоправные действия были пресечены, он был обезврежен", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в станице Павловской. По предварительной версии, утром в среду у мужчины возник конфликт на бытовой почве с супругой, после чего он ее зарезал. Позже он направился к дому ее 43-летнего сына, ранил из охотничьего ружья его жену, затем выстрелил в сторону самого хозяина дома. После этого мужчина отправился к дому 44-летнего сына погибшей супруги, убил его ножом и покинул место преступления.

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, в отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в ведомстве.