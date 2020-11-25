Детский сад на юге Москвы вернулся в штатный режим работы после пожара

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали последствия пожара в детском саду на юге Москвы. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, сообщила в среду ТАСС директор образовательного комплекса №935 Наталья Кутайсова.

"Сегодня, 25 ноября, в дошкольном отделении на Липецкой улице произошло небольшое задымление из-за короткого замыкания в лампе. В этот момент в здании находилось несколько сотрудников учебного заведения, а воспитанники дошкольных групп были на прогулке", - сказала Кутайсова.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Администрация образовательного учреждения оперативно эвакуировала воспитанников и сотрудников в соседнее здание.

"Также на место незамедлительно прибыли специалисты экстренных служб, которые обследовали здание и установили причину задымления. Сейчас ребята вернулись в дошкольное отделение, воспитательный процесс продолжается в штатном режиме", - рассказала Кутайсова.