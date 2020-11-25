В Москве окажут соцподдержку женщине, оставившей сына одного запертым дома на пять дней

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты социальной защиты населения Москвы окажут социальную поддержку маме, которая оставила запертым на пять дней ребенка в квартире. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Как сообщила ранее ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство проводит проверку после обнаружения в квартире на западе Москвы ребенка, который пять день пробыл дома один взаперти. По ее словам, 10-летний мальчик, находившийся пять дней без родителей, был обнаружен 22 ноября. Он доставлен в больницу.

"Сотрудники соцзащиты помогут маме пройти лечение от имеющейся зависимости, наладить отношения с ребенком и вернуть его на воспитание в семью. После выписки из больницы ребенка временно поместят в учреждение соцзащиты; о нем позаботятся специалисты", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ранее семья получала социальную помощь. Со второй половины 2018 года до декабря 2019 года.

"В семье были сложности, в разрешении которых активное участие принимали сотрудники соцзащиты. С мамой работали психологи. Специалисты помогали с ремонтом, трудоустройством матери, оформлением документов в школу и постановкой на учет в поликлинику. Со временем ситуация в семье наладилась", - рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, до ноября 2020 года информации о неблагополучной ситуации в семье не поступало.