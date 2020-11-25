Суд приговорил к 19 годам лишения свободы лидера ОПГ, действовавшей в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Карелии приговорил 51-летнего гражданина к 19 годам лишения свободы за создание и руководство преступным сообществом, убийство, а также незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"По версии следствия, подсудимый, обладая авторитетом в преступном мире в городе Петрозаводске и Республике Карелия, в 2001 году совместно со своим другом <…> создал преступное сообщество для совершения особо тяжких, тяжких и других преступлений, которым руководил до февраля 2005 года, участвовал в совершаемых сообществом особо тяжких, тяжких и других преступлениях <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Подсудимый долгое время скрывался от правоохранителей и находился в розыске. Участники преступной группировки были вооружены незаконно приобретенным оружием. На территории Петрозаводска и Карелии они избивали граждан, повреждали их имущество. На их счету убийство двух сотрудников лесозаготовительной организации, вымогательство в отношении предпринимателей и мошенничество с недвижимостью и кредитами. Потерпевшими по делу проходят десятки жителей региона.

По версии следствия, в 2003 году подсудимый лично организовал и принял участие в убийстве одного из членов группировки, который сотрудничал с правоохранительными органами. Большинство членов ОПГ , в том числе исполнитель убийства 2003 года, уже осуждены. Уголовное преследование сооснователя группировки было прекращено в связи с его смертью.