В Мурманской области пропали три охотника

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели приступили к поискам троих человек, отправившихся на охоту в район озера Кучьявр Мурманской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Поступило сообщение о пропаже трех человек в районе озера Кучьявр, поселок Светлый. 22 ноября три жителя ЗАТО город Полярный (двое - 1967 г. р., один - 1976 г. р.) пошли на охоту в район озера", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пропавшие охотники уже сутки не выходят на связь. В район озера Кучьявр прибыли спасатели - четыре человека и четыре единицы техники, они приступили к обследованию местности.