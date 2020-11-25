Двух рабочих насмерть задавило паллетами с пиломатериалом в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли после падения на них паллетов с пиломатериалом на пилораме в Волосовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"При производстве погрузки паллетов погрузчиком произошло обрушение двух паллетов на стоящих под ними монтажников, которые в результате полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду около полудня в городе Волосово на производстве пиломатериалов. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Сейчас на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства инцидента.