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СК возбудил дело в отношении бывшего замдиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Павла Гриднева подозревают в коммерческом подкупе

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и бывшего руководителя Минераловодской газовой компании, которые подозреваются в коммерческом подкупе, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павла Гриднева и бывшего исполнительного директора АО "Минераловодская газовая компания" Сергея Харькова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от степени участия и роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

По данным следствия, в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги предназначались за принятие выгодного для организации решения о порядке начисления потребления природного газа. Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю, по материалам которых Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

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РоссияСтавропольский край
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