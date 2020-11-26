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В Мурманской области обнаружили пропавших охотников

Их обнаружили на базе отдыха "Вува", в медицинской помощи они не нуждаются

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили троих охотников, пропавших в районе озера Кучьявр Мурманской области, их жизням ничего не угрожает. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Граждане обнаружены на базе отдыха "Вува" Кольского района в 140 км от города Мурманск (произошла поломка автомобиля), в медицинской помощи не нуждаются", - сказали в ведомстве

22 ноября три жителя ЗАТО город Полярный отправились на охоту в район озера Кучьявр Мурманской области. Спустя два дня с ними прервалась связь. Спасатели 25 ноября приступили к поискам, четыре человека и четыре единицы техники были направлены в предполагаемый район пропажи для обследования местности.

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