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В Подольске из квартиры госпитализирован ребенок с колото-резаными ранами

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Девятилетний ребенок госпитализирован с колото-резаными ранениями спины и живота из квартиры в Подольске. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"25 ноября в медицинское учреждение Подольска госпитализирован из квартиры девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины", - сообщила Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и попечительства. Следователи проводят допросы, назначена экспертиза, принимаются меры к задержанию причастных к преступлению.

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