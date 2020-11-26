СК завершил расследование по делу об убийстве девушки из-за машины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной в ходе продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как отправилась на встречу с покупателем своего автомобиля. Ее пропажа вызвала большой резонанс, к поиску подключились волонтеры. Тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны, а затем взяты под стражу три человека.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Челябинской области - мужчин 1990 и 1977 г. р. и женщины 1988 г. р.

В СК уточнили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются по ст. УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство", "Хищение чужого имущества путем обмана", "Присвоение чужого имущества".

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что дело передано в суд. В ведомстве уточнили, что подозреваемые являются фигурантами еще одного дела - о вымогательстве денег у матери одной из подозреваемых в Копейске Челябинской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что один из фигурантов уже отбыл один срок по делу о разбойном нападении.