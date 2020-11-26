Мосгорсуд продлил домашний арест фигурантам дела экс-главы Ивановской области Меня

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил домашний арест двум фигурантам дела экс-главы Ивановской области Михаила Меня Павлу Конькову и Дмитрию Гришину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"26 ноября Московский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Конькова П. В. и Гришина Д. В. до 28 февраля 2021 года", - сказали в суде.

Меню предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Изначально по делу проходили экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, работавший при Михаиле Мене первым зампредом правительства, и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Позже к уголовной ответственности привлекли гендиректора входящей в группу "Продо" компании "Продо менеджмент" Екатерину Семёнову . Однако она скрылась за пределами РФ.

Всем фигурантам дела вменяется хищение путем растраты из бюджета Ивановской области порядка 700 млн рублей.