Трое неизвестных в масках похитили и ранили студента в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Неизвестные люди, лица которых были скрыты масками, похитили, насильно усадили в машину и нанесли ранения студенту одного из вузов в Московском районе Санкт-Петербурга, ведется розыск злоумышленников, сообщили в пятницу журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"У дома № 7 по улице Вертолетной к нему [студенту] подъехал черный автомобиль, из которого вышли трое неизвестных в масках, насильно посадили его в салон и повезли в неизвестном направлении. По пути следования неизвестные нанесли ему резаные раны рук", - говорится в сообщении.

После этого студента выбросили из машины на обочину дороги и по шоссе он пешком дошел обратно до Петербурга, где обратился в полицию. Потерпевший пояснил, что никаких требований похитители не выдвигали, а также не отобрали у него никаких ценных вещей.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. "Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - отметили в главке МВД.