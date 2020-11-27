Отца из города Шахты привлекли к ответственности из-за жалоб на избиение детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности главу многодетной семьи из города Шахты Ростовской области, в которой прокуратура проводит проверку по информации об избиении детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по региону.

"Отец 8 детей привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась родственница многодетной семьи. Сообщается, что материалы по данному делу могут передать следствию для принятия процессуального решения.

Ранее помощник депутата Госдумы Руфат Алескеров на своей странице в Instagram опубликовал видео, где заявил о случаях избиений и издевательств в многодетной семье Сухиняк в городе Шахты Ростовской области. По словам Алескерова, отец семейства бил детей за "лишние порции еды", взятые из холодильника. Помощник депутата отметил, что на момент обращения вместе с главой семейства Сухиняк проживали восемь несовершеннолетних детей. Алескеров утверждает, что у одного из них были зафиксированы признаки истощения, сейчас ребенок находится в больнице.

По информации местных СМИ, многодетная семья Сухиняк проживает в Шахтах с 2003 года, в прессе ее называли "подающей пример в укреплении института семьи". В июле этого года местные власти подарили семье микроавтобус.