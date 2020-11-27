Под Саратовом при столкновении грузовика с микроавтобусом погиб человек

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Саратовской области в пятницу, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"Водитель грузового автомобиля "Тонар" не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes междугороднего маршрута. В результате ДТП девушка-пассажир от полученных травм скончалась на месте ДТП, три пассажира доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Предварительно, в автобусе находились семь пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.