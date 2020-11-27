На северо-востоке Москвы возник пожар в автосервисе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожар охватил металлический ангар на северо-востоке Москвы на площади 80 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Сельскохозяйственной, дом 48, поступила в 22:31 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено возгорание в металлическом ангаре на площади 80 кв. м. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар начался в ангаре, где расположен автосервис. Внутри строения находятся автомобили. Площадь пожара, по предварительным данным, выросла до 200 кв. м.