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Открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидировали

Площадь возгорания составила 200 кв. м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. 

Вечером в пятницу по улице Сельскохозяйственной загорелся ангар, в котором расположен автосервис. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 80 кв. м. Спустя 20 минут объявили локализацию пожара на площади 200 кв. м. 

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе главка, отметив, что сведений о пострадавших не поступало.

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