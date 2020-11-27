Открытое горение в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Вечером в пятницу по улице Сельскохозяйственной загорелся ангар, в котором расположен автосервис. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 80 кв. м. Спустя 20 минут объявили локализацию пожара на площади 200 кв. м.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе главка, отметив, что сведений о пострадавших не поступало.