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Стрельба в США

Один человек погиб в результате стрельбы в Калифорнии

Еще один получил тяжелые ранения, подозреваемый скрылся

ТАСС, 28 ноября. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы, устроенной в пятницу в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщил в субботу телеканал CNN.

По его данным, накануне вечером полицейских вызвали в один из торговых центров проверить информацию о стрельбе. Представитель полиции Сакраменто Карл Чан заявил, что по прибытии сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух раненых людей. Один из них умер на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся.

Чан отметил, что полиция продолжает работать на месте преступления и разыскивает свидетелей происшествия для получения дополнительной информации. Также он рассказал, что следователи изучат записи с камер видеонаблюдения.

Согласно сообщению, размещенному на странице полицейского управления Сакраменто в Twitter, сейчас угрозы для граждан нет. "В данный момент явной угрозы нет. Сотрудники полиции останутся в этом районе на время проведения расследования", - указывается в тексте.

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