{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Колумбии два человека погибли в результате сильного пожара

Еще один пропал без вести, был нанесен ущерб 50 домам

БОГОТА, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще один пропал без вести в результате сильного пожара, который произошел на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила администрация департамента Чоко, в котором произошел инцидент.

"Правительство Чоко <...> анализирует чрезвычайную ситуацию, произошедшую в муниципалитете Риосусио, где в результате пожара два человека погибли, один пропал без вести и был нанесен ущерб 50 домам", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что пожар, который начался в ночь на воскресенье, уже потушен. Власти начали расследование причин инцидента.

Теги
Колумбия
СМИ: в Ираке возник пожар на НПЗ после попадания на его территорию ракетного снаряда
О нанесенном ущербе или повреждениях информация не поступала
Читать полностью