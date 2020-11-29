В Колумбии два человека погибли в результате сильного пожара

БОГОТА, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще один пропал без вести в результате сильного пожара, который произошел на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила администрация департамента Чоко, в котором произошел инцидент.

"Правительство Чоко <...> анализирует чрезвычайную ситуацию, произошедшую в муниципалитете Риосусио, где в результате пожара два человека погибли, один пропал без вести и был нанесен ущерб 50 домам", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что пожар, который начался в ночь на воскресенье, уже потушен. Власти начали расследование причин инцидента.