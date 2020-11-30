Защита по делу Виссариона обжалует решение об отказе в повторной экспертизе потерпевшим

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Защита руководителей "Церкви последнего завета", которые обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами, обжалует решение следствия об отказе в проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы потерпевшим по делу. Об этом говорится в телеграм-канале адвокатов фигурантов дела.

3 ноября защита подала ходатайство о проведении повторных экспертиз потерпевшим Кистерскому и Мизгиреву. Основным доказательством причинения тяжкого вреда их здоровью являются судебно-психиатрические комиссионные экспертизы, проведенные в Красноярске в мае и июне 2019 года в рамках другого дела. Защита считает данные этих экспертиз противоречивыми и неполными. Следователь в данном ходатайстве отказал.

"Это прогнозируемая ситуация и впереди еще много возможностей добиться повторной экспертизы или привлечь специалистов для того, чтобы поставить под сомнения имеющиеся. Первое, что будет сделано на этом пути, - обжалование ответа следователя", - говорится в сообщении.

Основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы в конце сентября. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Рассмотрение иска назначено на 14 декабря. Вместе с этим Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск регионального Минлесхоза о расторжении договора с общиной о безвозмездном пользовании лесным участком.

Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе Красноярского края.