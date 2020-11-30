Более 80 многоэтажных домов остались в Воронеже без горячей воды из-за аварии на теплосети

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Жители 86 многоэтажных домов Коминтерновского района в Воронеже остались без горячего водоснабжения из-за аварии на участке тепловой сети, сообщила в понедельник пресс-служба Воронежского филиала ПАО "Квадра".

"Мы приступили к устранению повреждения на ветхом участке концессионной тепловой сети от котельной по [адресу] Вл. Невского, 25К. На время работ - до 16 часов - подача горячей воды приостановлена. Отопление подается, но с пониженными параметрами", - говорится в сообщении.

В зоне отключения горячей воды находятся дома в Коминтерновском районе по улицам Мордасовой, 60-й Армии, Владимира Невского, Шукшина, Маршала Жукова, Бульвар Победы, а также три школы, одна школа-интернат, детский сад и поликлиника госпиталя Минобороны РФ.

По данным пресс-службы городского центра ЖКХ, в этих домах проживают примерно 10 тыс. человек, а Коминтерновский район является крупнейшим в Воронеже, там проживают более 300 тыс. человек.

В Воронеже в настоящее время 2 градуса тепла, осадков нет.