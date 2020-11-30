Суд продлил домашний арест топ-менеджеру банка "Траст" Хабарову до 8 марта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Слащев.

"Суд продлил моему подзащитному срок домашнего ареста до 8 марта", - сообщил защитник.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест.

Банкир обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.