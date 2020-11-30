В Иванове с детской площадки пропал девятилетний мальчик

ТАСС, 30 ноября. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры ищут девятилетнего мальчика, пропавшего в Иванове с детской площадки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Ивановской области.

"Отделом МВД России по Октябрьскому району города Иваново разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения. Сегодня утром ребенок гулял с бабушкой у дома №5 по улице 2-й Ключевой в Иванове, катался с горки. В какой-то момент женщина потеряла ребенка из виду, до настоящего времени его местонахождение не установлено", - сообщили в пресс-службе.