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В Иванове с детской площадки пропал девятилетний мальчик

Ребенка ищут полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС

ТАСС, 30 ноября. Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры ищут девятилетнего мальчика, пропавшего в Иванове с детской площадки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Ивановской области.

"Отделом МВД России по Октябрьскому району города Иваново разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения. Сегодня утром ребенок гулял с бабушкой у дома №5 по улице 2-й Ключевой в Иванове, катался с горки. В какой-то момент женщина потеряла ребенка из виду, до настоящего времени его местонахождение не установлено", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияИвановская область
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