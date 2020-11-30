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На Тайване 20 человек пострадали в аварии туристического автобуса

Один из пассажиров погиб, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 30 ноября. Пассажир туристического автобуса погиб и еще по меньшей мере 20 пострадали в понедельник в результате ДТП в уезде Наньтоу на Тайване. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местный пожарный департамент.

По его данным, водитель транспортного средства рассказал, что автобус, который вез туристов из города Гаосюн на юге Тайваня, перевернулся из-за неисправностей в двигателе. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Полиция продолжает изучать место аварии, чтобы установить ее точную причину.

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