Электричка сбила человека на севере Москвы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электрички недалеко от железнодорожной станции Петровско-Разумовская, сообщили журналистам в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.

"Сегодня в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Крюково смертельно травмирован мужчина 1982 года рождения. По предварительной информации, он переходил ж/д пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники транспортной полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.