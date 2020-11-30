СК возбудил дело после обнаружения останков погибших во время войны в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Поисковики обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области захоронение с останками четверых человек, в том числе одного ребенка. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону, в ведомстве полагают, что останки принадлежат советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возбуждено уголовное дело.

"На одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки не менее четырех человек, среди них один ребенок. По данному факту Сосновоборгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. <…> экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, останки удалось обнаружить сотрудникам СК и поискового отряда "Рубеж". Следователям из архивов удалось получить информацию о том, что на месте обнаружения останков германские военные осуществляли расстрелы мирных граждан во время наступления на Ленинград в 1941 году.

В ходе расследования уголовного дела следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего для увековечивания памяти погибших на войне.