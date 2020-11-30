В Казани умер раненный в голову инкассатор

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Инкассатор, найденный в Казани с огнестрельным ранением головы, умер в больнице. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, в понедельник в Казани в служебном автомобиле инкассации, припаркованном на улице Краснококшайской, нашли 25-летнего сотрудника с огнестрельным ранением головы. Мужчину доставили в больницу.

Следственные органы СК РФ по республике начали доследственную проверку в связи с произошедшим. По предварительной информации, в момент инцидента мужчина находился в автомобиле один.