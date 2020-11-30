Посольство РФ подтвердило, что российского моряка похитили пираты в Гвинейском заливе

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре моряка, включая гражданина России, похищены пиратами с судна в Гвинейском заливе. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике на своем сайте.

"В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили 4 членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее о похищении моряков с судна для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, шедшего под флагом Маршалловых островов, сообщил новостной портал Maritime bulletin. По его информации, были захвачены четверо членов экипажа - граждане России, Румынии и Филиппин. Остальные члены команды находятся в безопасности. Судно, по его данным, следовало из порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго) в Ломе (Того).

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global передал, что пираты атаковали судно в территориальных водах Ганы в пяти морских милях от берега. В момент нападения судно пыталось совершить маневр, чтобы не допустить высадки пиратов. Согласно морскому реестру, его владельцем является компания, зарегистрированная в Афинах.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими с бортов судов в этой части мирового океана в текущем году превысило 120 человек. Они были захвачены в более чем 20 инцидентах.