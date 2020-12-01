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Один человек погиб при пожаре в частном доме в садовом товариществе "Бекаcово" в Москве

Площадь пожара составила 120 кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в частном жилом доме в садовом товариществе "Бекасово" в Москве на площади 120 кв. м, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 05:52 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание одноэтажного частного дома с мансардным этажом на общей площади около 120 кв. м. До прибытия пожарных два человека самостоятельно покинули горящее строение. К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что пожар локализован.

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