Теплоснабжение в домах около 40 тыс. жителей Твери нарушено из-за коммунальной аварии

ТАСС, 1 декабря. Подача горячего водоснабжения в систему отопления в домах около 40 тыс. жителей Заволжского района Твери во вторник происходит под пониженным давлением из-за повреждения на магистральном трубопроводе, сообщили ТАСС в объединенной диспетчерской службе города.

"Отключено всего девять жилых домов, но из-за того, что идет ремонт магистрали 1040 мм, "просело" отопление и горячее водоснабжение во всем Заволжье, все на очень пониженных параметров. Затронуло примерно порядка 40 тыс. человек", - сказал дежурный диспетчер.

По данным пресс-службы администрации Твери, информация о коммунальной аварии на магистральном трубопроводе в районе дома №36 по улице Докучаева поступила во второй половине дня 30 ноября. Как говорится в сообщении на сайте горадминистрации, ремонт ведется под контролем департамента ЖКХ и строительства администрации Твери. Возобновление подачи тепла в полном объеме должно быть произведено не позднее 19:00 1 декабря.