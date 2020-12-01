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ГУ МВД: коробка с проводами, обнаруженная в подъезде жилого дома в Москве, неопасна

Специалисты обследовали ее на наличие взрывных устройств

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бесхозная коробка, обнаруженная в подъезде жилого дома на севере Москвы, опасности для окружающих не представляет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции осмотрели бесхозно оставленную коробку на улице Космонавта Волкова. Угрозы для окружающих она не представляет. Опасных элементов в ней не содержится", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на лестничной площадке первого этажа жилого дома на улице Космонавта Волкова обнаружена подозрительная бесхозная коробка с торчащими проводами. Специалисты обследовали ее на наличие взрывных устройств.

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