ГУ МВД: коробка с проводами, обнаруженная в подъезде жилого дома в Москве, неопасна

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бесхозная коробка, обнаруженная в подъезде жилого дома на севере Москвы, опасности для окружающих не представляет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции осмотрели бесхозно оставленную коробку на улице Космонавта Волкова. Угрозы для окружающих она не представляет. Опасных элементов в ней не содержится", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на лестничной площадке первого этажа жилого дома на улице Космонавта Волкова обнаружена подозрительная бесхозная коробка с торчащими проводами. Специалисты обследовали ее на наличие взрывных устройств.