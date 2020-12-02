Приморское УФАС выявило сговор на 800 млн рублей при строительстве дорог по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю признало факт нарушения закона "О защите конкуренции" компаниями, участвовавшими в конкурсах на строительство дорог во Владивостоке по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в среду сообщается на сайте управления.

"В результате сговора во всех рассматриваемых аукционах участники, как правило, делали один шаг минимально возможного снижения цены контракта (0,5%), и побеждал участник, выполнивший этот шаг на снижение раньше всех. После этого минимально возможного снижения цены контракта борьба за контракт прекращалась всеми участниками. В дальнейшем участники соглашения исполняли выигранные контракты, используя стройматериалы, строительную технику и рабочую силу друг друга. Общая сумма контрактов составила 808 717 961,6 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для рассмотрения стали материалы из Следственного управления СК РФ по Приморью о пяти муниципальных контрактах.

Власти Владивостока в августе завершили основные плановые ремонты пяти городских дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За счет экономии на торгах и дополнительного финансирования, выделяемого по освоении всех выделенных ранее средств, администрация заключила позже еще два контракта на ремонт дорог в городе.