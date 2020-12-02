{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приморское УФАС выявило сговор на 800 млн рублей при строительстве дорог по нацпроекту

В рамках сговора один из участников аукциона на проведение работ снижал цену контракта, после чего борьба за контракт прекращалась всеми компаниями, таким образом обеспечивая ему победу

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю признало факт нарушения закона "О защите конкуренции" компаниями, участвовавшими в конкурсах на строительство дорог во Владивостоке по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в среду сообщается на сайте управления.

"В результате сговора во всех рассматриваемых аукционах участники, как правило, делали один шаг минимально возможного снижения цены контракта (0,5%), и побеждал участник, выполнивший этот шаг на снижение раньше всех. После этого минимально возможного снижения цены контракта борьба за контракт прекращалась всеми участниками. В дальнейшем участники соглашения исполняли выигранные контракты, используя стройматериалы, строительную технику и рабочую силу друг друга. Общая сумма контрактов составила 808 717 961,6 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для рассмотрения стали материалы из Следственного управления СК РФ по Приморью о пяти муниципальных контрактах.

Власти Владивостока в августе завершили основные плановые ремонты пяти городских дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За счет экономии на торгах и дополнительного финансирования, выделяемого по освоении всех выделенных ранее средств, администрация заключила позже еще два контракта на ремонт дорог в городе.

Теги
РоссияПриморский край
ДТП с участием Михаила Ефремова
Новые адвокаты Ефремова не убедили судей, что обстоятельства дела сильно смягчают его вину
Суд счел, что перечисление потерпевшим средств не может считаться добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, говорится в апелляционном определении
Читать полностью