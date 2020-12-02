Поезда на МЦД-2 и Курском направлении следуют с увеличенным интервалом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"На D2 и Курском направлении по техническим причинам несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом. Просим пассажиров следить за объявлениями - возможны оперативные корректировки расписания. С МЖД работаем над тем, чтобы как можно скорее сократить опоздания и ввести электропоезда в график", - сказал собеседник агентства.