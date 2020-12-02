Дело возбудили о невыплате зарплаты 500 работникам резидента свободного порта Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты 500 работникам ООО "Промышленный парк Уссурийский" на сумму 15 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба управления.

"По версии следствия, с 1 августа 2020 года по настоящее время лицо из числа работников ООО "Промышленный парк Уссурийский" из личной заинтересованности не выплачивало заработную плату 500 работникам предприятия в размере более 15 млн рублей. При этом реальная возможность своевременно произвести выплаты у предприятия имелась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастное к преступления лицо.

ООО "Промышленный парк Уссурийский" реализует проект по комплексной модернизации и реконструкции картонного комбината на территории города Уссурийска Приморского края. В 2017 году он получил статус резидента свободного порта Владивостока. Инвестиционный проект предусматривает создание новых производств и высокотехнологичных рабочих мест, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение ее качества.