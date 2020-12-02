Четверо в масках с пистолетом и ножом ограбили посетителей сауны в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в ограблении посетителей сауны на севере Москвы. Грабители в масках угрожали им пистолетом и ножом. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась администратор сауны, расположенной на 5-й Магистральной улице. Женщина рассказала, что в заведение ворвались неизвестные в масках, которые напали на нее и клиентов с целью ограбления.

"Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали на месте происшествия четверых подозреваемых. Ими оказались жители различных регионов России. Выяснилось, что злоумышленники угрожали посетителям сауны электрошокером, а также предметами, похожими на нож и пистолет. Затем открыто похитили у них более 100 тыс. рублей, ювелирные украшения, мобильные телефоны и прочие личные вещи", - сказала Волк, отметив, что сразу после задержания подозреваемых все похищенное имущество вернули владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемые арестованы.