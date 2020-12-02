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Масляная пленка обнаружена на поверхности Москвы-реки у набережной Тараса Шевченко

Водная поверхность обрабатывается нефтеразлагающим сорбентом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следы масляной пленки обнаружены в среду утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко. На месте работают коммунальные службы, сообщила пресс-служба ГУП "Мосводосток".

"Сегодня утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки. Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки. Корабли-нефтемусоросборщики Мосводостока приступили к обработке водной поверхности нефтеразлагающим сорбентом", - говорится в сообщении.

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