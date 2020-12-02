СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение жителю Казани, подозреваемому в убийствах 26 женщин. Об этом журналистам сообщила в среду представитель пресс-службы СК Светлана Петренко.

"Задержанному 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Тагиров признал вину и дал показания по обстоятельствам совершенных убийств. Он был дважды судим - в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До задержания работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

Он был задержан 1 декабря по подозрению в убийствах в 2011-2012 годах. 26 пожилых женщин и похищении их имущества. Эти преступления были совершены на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. "Также проверяется причастность Тагирова к другим преступлениям", - добавила Петренко.