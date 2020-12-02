Сбивший пешеходов в Трире арестован

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина, совершивший во вторник наезд на автомобиле на людей в пешеходной зоне Трира, помещен под арест. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на полицию.

Накануне 51-летний гражданин ФРГ сбил десятки пешеходов, погибли пять человек. Террористических или политических мотивов не выявлено. Предполагается, что подозреваемый имеет проблемы с психикой.

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сразу после ЧП.