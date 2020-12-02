Пытавшаяся вступить в ИГ Караулова из-за беременности просит отменить ночной надзор за ней

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы рассмотрит иск Варвары Карауловой, осужденной ранее за попытку вступить в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), с просьбой снять с нее ночной надзор в связи с беременностью. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд 24 декабря проведет беседу по иску Варвары Карауловой к начальнику ОМВД России по Мещанскому району Агееву. В иске мы просим суд отменить запрет пребывания вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск в связи с беременностью Вари и необходимостью соблюдения соответствующего режима сна и отдыха, а также по состоянию ее здоровья", - сказал адвокат.

В исковом заявлении отмечено, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно в течение каждого месяца в ночное время проверяют нахождение Карауловой дома. Например, в ноябре они посещали ее пять раз. Истец указывает, что беременным необходимо соблюдать режим сна, а также, согласно заключению лечащего врача Карауловой, визиты сотрудников полиции в ночное время нарушают физиологические ритмы, прерывают ночной сон и вызывают стресс.

После рождения ребенка его сон ночными визитами сотрудников правоохранительных органов также будет нарушаться, что также будет нарушать его права, охраняемые государством. Таким образом, установленные судом ограничения вредят здоровью как самого административного истца, находящегося в состоянии беременности, так и плода, отмечается в иске.

27 мая 2015 года Караулова тайно вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года, осенью того же года она была арестована. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля 2020 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении надзора в ее отношении. Суд установил ей административный надзор до 27 апреля 2029 года, запретив пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. 10 августа Мосгорсуд признал законным данный административный надзор.