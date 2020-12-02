Сотрудников органов профилактики заподозрили в халатности после гибели детей в Новотроицке

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики после гибели троих детей на пожаре в частном доме в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"С учетом установленных признаков халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть троих малолетних детей в городе Новотроицке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц"). Халатные действия органов системы профилактики города привели к наступлению существенных тяжких последствий в виде гибели троих малолетних в возрасте от 2 до 6 лет в результате пожара", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 29-летняя девушка проживала в частном доме в Новотроицке вместе со своей матерью и пятью детьми в возрасте от двух до 11 лет. С 2017 года она состояла на учетах в местных органах системы профилактики за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, привлекалась к административной ответственности, а последние 17 лет состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра. Сотрудники органов системы профилактики неоднократно посещали ее, чтобы выяснить условия жизни детей.

"Несмотря на установленные факты нахождения детей в опасных для жизни и здоровья условиях, органы системы профилактики города Новотроицка мер по изъятию малолетних детей по лишению родительских прав, оказанию помощи в пределах своей компетенции семье в целях недопущения нахождения детей в опасных условиях, не приняли, и необоснованно 20 октября 2018 года сняли семью с профилактического учета", - поясняют в ведомстве.