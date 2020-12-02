На востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Склад на востоке Москвы загорелся, внутри помещения могут находиться газовые баллоны и горючее, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По адресу: Заваруевский переулок, 32, стр. 1, загорелось складское помещение. Площадь пожара составляет 150 кв м. Со слов очевидцев, внутри могут быть газовые баллоны и топливо. Пожарные приступили к тушению", - рассказал собеседник агентства, добавив, что пожарные запросили минимум три наряда скорой помощи, хотя информации о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили журналистам, что сообщение о пожаре на одноэтажном складе поступило в 18:03 мск.