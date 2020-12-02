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В Дагестане сняли действовавший с июля особый противопожарный режим

Его ввели 9 июля

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана отменили особый противопожарный режим, действовавший в регионе с июля, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий, на территории республики постановлением правительства Республики Дагестан отменен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении ведомства.

Особый режим в регионе был введен с 9 июля до особого распоряжения. В июле в Дагестане произошло несколько крупных природных пожаров, в частности в пригороде Махачкалы, Карабудахкенском и Казбековском районах.

По данным ГУ МЧС по региону, огнем за несколько дней было пройдено в общей сложности более 165 га.

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