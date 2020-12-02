Судебное следствие по делу обвиненных в смерти младенца врачей в Калининграде завершено

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Судебное следствие по делу и. о. главного врача родильного дома номер 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, завершено. Как сообщили ТАСС в среду в Калининградском областном суде, прения сторон начнутся 9 декабря.

"Судебное следствие по делу Белой и Сушкевич завершено. Прения сторон пройдут 9, 10 и 11 декабря", - сказали в суде.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения о том, что ребенок умер якобы в утробе матери. Женщины находятся под домашним арестом. Дело слушается с участием присяжных заседателей.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в свою очередь призывал уйти от эмоциональных оценок в этом уголовном деле, подчеркнув, что выводы нужно делать исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абстрагируясь от эмоциональной составляющей.