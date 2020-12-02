Электроснабжение домов на Ленинградском проспекте после пожара в коллекторе восстановлено

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обесточенных домов после возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион".

"В результате отключений было прервано электроснабжение жилых домов, которые менее, чем за час были запитаны по резервной схеме. На текущий момент обесточенных потребителей в компании "Россети Московский регион" нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что всего были временно обесточены 13 жилых домов.

Также в компании пояснили, что причиной отключений стало задымление в коллекторе, не принадлежащем компании "Россети Московский регион", расположенном по адресу Ленинградский проспект д. 33. "Оперативно энергетики компании прибыли на место происшествия за 15 минут. По команде МЧС, для допуска пожарных к месту возгорания, персоналом "Россети Московский регион" были обесточены кабельные линии", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства, электричество было временно отключено в домах на Ленинградском проспекте от первого корпуса дома 33 до дома 33 А. Электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия.

"В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, напряжением 10-20 квт", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент пожар локализован, информации о пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания, заключили в комплексе городского хозяйства.