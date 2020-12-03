В Якутии возбудили дела о мошенничестве при проведении ремонта коррекционной школы

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. В Якутске возбудили уголовные дела о мошенничестве при проведении ремонта специальной коррекционной общеобразовательной школы №4 по материалам проверки прокуратуры. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход их расследования находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении.

Ранее на основании договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением "Главстрой" с рядом коммерческих организаций, был проведен капитальный ремонт здания на общую сумму более 9,7 млн рублей. Ремонт был "проведен некачественно и неполно, при этом работы приняты, оплата по ним произведена в полном объеме".

Для защиты прав детей прокуратура внесла представления в адрес мэрии Якутска и образовательной организации, обратилась в суд с заявлением о возложении на администрацию города и управление образования обязанности по обеспечению обучения детей в здании, который отвечает требованиям закона.

В учреждении обучается более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, и здание школы 1970 года не отвечает требованиям безопасности и является аварийным. Здание имеет большой износ, отмечено искривление полов, заметная осадка внутренних стен здания, многочисленные щели на стыках стен, полов.