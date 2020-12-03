В Перми загорелась кровля жилого дома

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кровля жилого дома загорелась в Перми на площади 100 кв. м, из здания эвакуировали около 70 человек. Возгорание локализовали, об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Студенческой поступила в 05:35 мск.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади кровли, 100 кв. м. Эвакуировано порядка 70 жителей дома", - сказали в пресс-службе. Возгорание локализовали в 06:12.

В МЧС отметили, что пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 55 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России - 44 человека и 14 единиц техники.

В новость внесены изменения (07:07 мск) - добавлена информация о локализации пожара.