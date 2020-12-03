Более 80 мобильных телефонов перехватили в Бутырском СИЗО в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора №2 "Бутырка" перехватили крупную партию мобильных телефонов, которую пытались завезти в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСИН по Москве.

"Сотрудниками СИЗО в автофургоне марки Citroen было обнаружено и изъято более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним", - отметили в УФСИН. Фургон был досмотрен, когда завозил на территорию СИЗО строительные материалы для проведения ремонтных работ. "Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в банках с краской и мешках с сухими смесями", - сказал представитель УФСИН. По данному факту проводится проверка.

По инициативе ФСИН России во всех территориальных органах ведомства принимаются меры по недопущению поступления средств мобильной связи в исправительные колонии и следственные изоляторы.